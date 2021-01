தேசிய செய்திகள்

மாலத்தீவு, நேபாளம் உள்பட 6 நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று வழங்குகிறது இந்தியா + "||" + Maldives, Nepal Among 6 Nations To Get Vaccines From India From Today

மாலத்தீவு, நேபாளம் உள்பட 6 நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசியை இன்று வழங்குகிறது இந்தியா