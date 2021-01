தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலம்; ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்து தமிழ் கலாசாரத்தை அவமதித்தது ஏன்? - ராகுல்காந்திக்கு, ஜே.பி.நட்டா கேள்வி + "||" + Congress rule; Jallikkattai banned Why disregard for Tamil culture? - To Rahul Gandhi, JP Natta question

காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலம்; ஜல்லிக்கட்டை தடை செய்து தமிழ் கலாசாரத்தை அவமதித்தது ஏன்? - ராகுல்காந்திக்கு, ஜே.பி.நட்டா கேள்வி