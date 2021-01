உலக செய்திகள்

18- வயது நிரம்பினால் கட்டாய ராணுவ பயிற்சி அளிக்க இலங்கை அரசு திட்டம் ? + "||" + Sri Lanka to introduce mandatory military training for all over 18s

18- வயது நிரம்பினால் கட்டாய ராணுவ பயிற்சி அளிக்க இலங்கை அரசு திட்டம் ?