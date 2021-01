மாநில செய்திகள்

திமுக கூட்டணி என்பது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் அமைந்தது அல்ல, ஒருமித்த எண்ணங்களின் அடிப்படையில் அமைந்தது - ஸ்டாலின் + "||" + The DMK alliance is not based on numbers, Thoughts based on consensus - Stalin

