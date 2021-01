மாநில செய்திகள்

ஜனவரி 27ஆம் தேதிக்கு பிறகும் என்னுடைய ஆட்சி நிச்சயம் இருக்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + My rule will definitely be after January 27 - Chief Minister Palanisamy

ஜனவரி 27ஆம் தேதிக்கு பிறகும் என்னுடைய ஆட்சி நிச்சயம் இருக்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி