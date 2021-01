தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை 6 மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை நிறுத்தி வைக்க தயார் - மத்திய மந்திரி தோமர் தகவல் + "||" + Ready to suspend agricultural laws for 6 months to a year

வேளாண் சட்டங்களை 6 மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை நிறுத்தி வைக்க தயார் - மத்திய மந்திரி தோமர் தகவல்