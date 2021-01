தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மீள சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்துக்கும் கீழ் குறைவு + "||" + The number of people recovering from corona treatment is less than 2 lakh

