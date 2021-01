தேசிய செய்திகள்

டிராக்டர் பேரணியை டெல்லிக்குள் அனுமதிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கே உள்ளது: சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து + "||" + The Central Government has the power to allow tractor rallies inside Delhi: Supreme Court opinion

டிராக்டர் பேரணியை டெல்லிக்குள் அனுமதிக்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கே உள்ளது: சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து