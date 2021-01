உலக செய்திகள்

ஜோ பைடன் உத்தரவு: பாரீஸ் பருவநிலை மாறுபாட்டு ஒப்பந்தத்தில் மீண்டும் இணைந்தது அமெரிக்கா + "||" + Joe Biden's order: The US rejoins the Paris Climate Change Agreement

ஜோ பைடன் உத்தரவு: பாரீஸ் பருவநிலை மாறுபாட்டு ஒப்பந்தத்தில் மீண்டும் இணைந்தது அமெரிக்கா