தேசிய செய்திகள்

அமெரிக்காவின் 46வது ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்ற ஜோ பைடனுக்கு உலக தலைவர்கள் வாழ்த்து + "||" + World leaders congratulate Joe Biden on becoming the 46th President of the US

அமெரிக்காவின் 46வது ஜனாதிபதியாக பதவி ஏற்ற ஜோ பைடனுக்கு உலக தலைவர்கள் வாழ்த்து