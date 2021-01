கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய விதம் மொத்த அணிக்கும் மகிழ்ச்சி: நாடு திரும்பிய ரிஷாப் பண்ட் பேட்டி + "||" + How the team played in the Test series Total team joy: Rishabh Pant

டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடிய விதம் மொத்த அணிக்கும் மகிழ்ச்சி: நாடு திரும்பிய ரிஷாப் பண்ட் பேட்டி