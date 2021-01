தேசிய செய்திகள்

இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதி 4 தமிழக மீனவர்கள் உயிரிழப்பு: மத்திய அரசு கண்டனம் + "||" + We are shocked at the unfortunate loss of lives of three Indian fishermen and one Sri Lankan national following a collision between their vessel and a Sri Lankan naval craft: Ministry of External Affairs (MEA)

