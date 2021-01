உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் கொரோனாவால் ஒரேநாளில் மேலும் 1,290 பேர் பலி: புதிதாக 37,892 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + THE UK has recorded another 1,290 Covid deaths as cases rose by 37,892

