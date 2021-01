உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்சில், இந்திய தடுப்பூசியை அனுமதிக்க விண்ணப்பம் + "||" + India's Bharat Biotech seeks emergency use approval for vaccine in Philippines

பிலிப்பைன்சில், இந்திய தடுப்பூசியை அனுமதிக்க விண்ணப்பம்