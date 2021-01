தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல்: இந்திய வீரர் பலி + "||" + Army jawan killed in Pakistani firing along LoC in J&K’s Poonch

பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல்: இந்திய வீரர் பலி