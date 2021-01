தேசிய செய்திகள்

மேலும் 20 ஆயிரம் பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணம்: மீட்பு விகிதம் 96.75 சதவீதமாக உயர்வு + "||" + Another 20,000 people recover from the corona: recovery rate rises to 96.75 percent

மேலும் 20 ஆயிரம் பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணம்: மீட்பு விகிதம் 96.75 சதவீதமாக உயர்வு