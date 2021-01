புதுடெல்லி,

சிவமொக்கா (மாவட்டம்) தாலுகா அப்பலகெரே கிராமம் அருகே ஹுனசூரு கிராமம் அமைந்துள்ளது. இந்த கிராமம் அருகே ரெயில் தண்டவாளத்திற்கு தேவையான கற்களை உடைக்கும் கல்குவாரி ஒன்று அமைந்திருக்கிறது. நேற்று இரவு அந்த கல்குவாரிக்கு ஒரு லாரி ஜெலட்டின் குச்சிகள் மற்றும் டைனமைட் வெடி பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த லாரி ரெயில்வே கிரசர் அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென வெடித்து சிதறியது.

இதில் லாரியில் இருந்த வெடி பொருட்கள் அனைத்து வெடித்தும் சிதறின. லாரியும் வெடித்து சிதறி சுக்கு நூறாகியது. இந்த விபத்தில் டிரைவர் உள்பட 8 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இச்சம்பவத்தில் உயிர் பலி மேலும் அதிகரிக்கும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் கர்நாடகா சிவமொக்காவில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் என்றுதெரிவித்துள்ளார்.

