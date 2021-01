தேசிய செய்திகள்

58-வது நாளாக தொடரும் விவசாயிகள் போராட்டம் : இன்று அரசுடன் நடைபெறும் 11-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை பலன் தருமா...! + "||" + Farmers' continues for 58th day: Will the 11th round of talks with the government today be fruitful ...!

58-வது நாளாக தொடரும் விவசாயிகள் போராட்டம் : இன்று அரசுடன் நடைபெறும் 11-வது சுற்று பேச்சுவார்த்தை பலன் தருமா...!