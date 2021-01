உலக செய்திகள்

உக்ரைன் நாட்டில் தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 15 பேர் பலி + "||" + At Least 15 Killed, 11 Injured In Nursing Home Fire In Ukraine

