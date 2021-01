தேசிய செய்திகள்

கொரோனா உறுதியானதால் குறைந்தபட்சம் ஒருவாரத்திற்கும் மேலாக சசிகலா மருத்துவமனையில் இருப்பார் + "||" + Sasikala currently has no fever and is in stable condition- Victoria Hospital

