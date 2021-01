தேசிய செய்திகள்

ஜூன் மாதத்திற்க்குள் காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் தேர்வு - கே.சி.வேணுகோபால் + "||" + Congress Working Committee has decided that there will be an elected Congress President by June 2021: KC Venugopal, Congress

