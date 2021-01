மாநில செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையின் ஈவிரக்கமற்ற செயலை கண்டிக்கிறேன் - கமல்ஹாசன் டுவீட் + "||" + I condemn the ruthless act of the Sri Lankan Navy Kamalhasan tweeted

இலங்கை கடற்படையின் ஈவிரக்கமற்ற செயலை கண்டிக்கிறேன் - கமல்ஹாசன் டுவீட்