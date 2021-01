தேசிய செய்திகள்

டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - பஞ்சாப் அரசு அறிவிப்பு + "||" + I announce that we'll provide govt job to one family member of those from Punjab who die in agitation at Delhi borders: Punjab CM Captain Amarinder Singh

டெல்லி போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகளின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - பஞ்சாப் அரசு அறிவிப்பு