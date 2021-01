தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானிடமிருந்து தடுப்பூசி வேண்டி கோரிக்கை ஏதும் வரவில்லை - வெளியுறவு அமைச்சகம் + "||" + I am not aware of any request for the supply for Indian made vaccines by Pakistan on a G2G (Government to Government) basis or commercial basis: Anurag Srivastava, MEA Spokesperson

