உலக செய்திகள்

உரிமையாளருக்காக 6 நாட்கள் மருத்துவமனை வாசலில் காத்திருந்து அன்பை வெளிப்படுத்திய வளர்ப்பு நாய் + "||" + A pet dog who expressed love by waiting at the hospital door for 6 days for the owner

உரிமையாளருக்காக 6 நாட்கள் மருத்துவமனை வாசலில் காத்திருந்து அன்பை வெளிப்படுத்திய வளர்ப்பு நாய்