மாநில செய்திகள்

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் பனியனை மாற்றி காளைகளை அடக்கி முதல் பரிசு வென்றது கோட்டாசியர் விசாரணையில் அம்பலம் + "||" + Alankanallur Jallikkattiu Change the ice and tame the bulls The first prize was won

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டில் பனியனை மாற்றி காளைகளை அடக்கி முதல் பரிசு வென்றது கோட்டாசியர் விசாரணையில் அம்பலம்