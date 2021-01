தேசிய செய்திகள்

எல்லையில் சீனா படைகளை திரும்பப் பெறாவிட்டால், இந்தியா படைகளை திரும்பப் பெறாது - மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் + "||" + Won't Reduce Troops At Border Unless China Does, Says Rajnath Singh

எல்லையில் சீனா படைகளை திரும்பப் பெறாவிட்டால், இந்தியா படைகளை திரும்பப் பெறாது - மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்