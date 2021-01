மாநில செய்திகள்

நடுக்கடலில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் உடல்கள் இந்திய கடற்படையினரிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + Deceased Of fishermen Bodies Handing over to the Indian Navy

நடுக்கடலில் உயிரிழந்த மீனவர்களின் உடல்கள் இந்திய கடற்படையினரிடம் ஒப்படைப்பு