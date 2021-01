உலக செய்திகள்

அண்டை நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி ஏற்றுமதி: இந்தியாவிற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு + "||" + Thank you, India Prime Minister Narendra Modi for your continued support to global COVID19 response Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of WHO

அண்டை நாடுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி ஏற்றுமதி: இந்தியாவிற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு பாராட்டு