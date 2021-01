தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை 15.37 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டது - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + 15,37,190 beneficiaries have been vaccinated for COVID-19: Health Ministry

