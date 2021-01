உலக செய்திகள்

உலகமே கொரோனாவிடம் போராடும் நிலையில் சீனாவின் உகான் நகரில் இயல்பு நிலை திரும்பியது + "||" + Wuhan returns to normal as world still battling pandemic

