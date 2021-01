உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து அடுத்த வாரம் முதல் இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும்: கோத்தபய ரஜபக்சே + "||" + Sri Lanka to receive Covid-19 vaccines from India next week: President

இந்தியாவில் இருந்து அடுத்த வாரம் முதல் இலவசமாக கொரோனா தடுப்பூசி கிடைக்கும்: கோத்தபய ரஜபக்சே