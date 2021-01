தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு 4 தலைநகரங்களை உருவாக்க வேண்டும்’’ மம்தா பானர்ஜி கோரிக்கை + "||" + Why should there be only one capital city?': Mamata Banerjee believes India must have 4 rotating capitals

இந்தியாவுக்கு 4 தலைநகரங்களை உருவாக்க வேண்டும்’’ மம்தா பானர்ஜி கோரிக்கை