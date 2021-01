மாநில செய்திகள்

கொரோனா தளர்வுகள் தொடர்பாக, மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் வரும் 29ம் தேதி முதலமைச்சர் பழனிசாமி ஆலோசனை + "||" + Chief Minister Palanisamy will hold consultations with district collectors on the 29th regarding corona relaxations

