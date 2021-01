மாநில செய்திகள்

சேலம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மாவட்டங்களுக்கு 2-வது கட்டமாக 53,400 கொரோனா தடுப்பூசிகள் வந்தன + "||" + Salem, Namakkal, Krishnagiri and Dharmapuri districts received 53,400 corona vaccines in the second phase.

சேலம், நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மாவட்டங்களுக்கு 2-வது கட்டமாக 53,400 கொரோனா தடுப்பூசிகள் வந்தன