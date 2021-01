தேசிய செய்திகள்

சசிகலாவிற்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் உள்ளது - மருத்துவமனை அறிக்கை + "||" + The corona virus attack to Sasikala is consistently low color

சசிகலாவிற்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் தொடர்ந்து குறைந்த வண்ணம் உள்ளது - மருத்துவமனை அறிக்கை