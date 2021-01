மாநில செய்திகள்

தடையை மீறி டிராக்டர் பேரணி நடத்தினால் நடவடிக்கை - புதுக்கோட்டை எஸ்.பி. எச்சரிக்கை + "||" + Pudukottai SP Warn the Farmers on UnAutherised Tractor Rally in the District

தடையை மீறி டிராக்டர் பேரணி நடத்தினால் நடவடிக்கை - புதுக்கோட்டை எஸ்.பி. எச்சரிக்கை