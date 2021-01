தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யும்படி வலியுறுத்துங்கள்: பிரதமர் மோடியின் தாயாருக்கு பஞ்சாப் விவசாயி கடிதம்! + "||" + You can even order PM to scrap farm laws: Farmer writes to PM Modi's mother

வேளாண் சட்டங்களை ரத்து செய்யும்படி வலியுறுத்துங்கள்: பிரதமர் மோடியின் தாயாருக்கு பஞ்சாப் விவசாயி கடிதம்!