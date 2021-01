மாநில செய்திகள்

“உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின்” என்ற புதிய கோணத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Election campaign in a new angle "Stalin in your constituency" - MK Stalin's announcement

“உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின்” என்ற புதிய கோணத்தில் தேர்தல் பிரசாரம் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு