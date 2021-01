தேசிய செய்திகள்

குடியரசு தினம்: வாகா எல்லையில் தேசிய கொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சியை காண திரண்ட பொதுமக்கள் + "||" + Republic Day: Crowds gather to watch the unfurling of the national flag at the Wagah border

குடியரசு தினம்: வாகா எல்லையில் தேசிய கொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சியை காண திரண்ட பொதுமக்கள்