உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் 1 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா உயிரிழப்பு: போரிஸ் ஜான்சன் வேதனை + "||" + 'As PM, I take full responsibility': Johnson as UK's Covid toll crosses 100,000

இங்கிலாந்தில் 1 லட்சத்தை தாண்டிய கொரோனா உயிரிழப்பு: போரிஸ் ஜான்சன் வேதனை