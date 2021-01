உலக செய்திகள்

தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வரும் விமானங்களுக்கு பிரேசில் தடை + "||" + Brazil suspends flights from South Africa to prevent spread of COVID-19

தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து வரும் விமானங்களுக்கு பிரேசில் தடை