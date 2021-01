மாநில செய்திகள்

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் அல்ல- பிரேமலதா விஜயகாந்த் + "||" + Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy Not the chief minister elected by the people premalatha vijayakanth

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் அல்ல- பிரேமலதா விஜயகாந்த்