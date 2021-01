தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக அரியானவை சேர்ந்த எம்.எல்.ஏ பதவி விலகல் + "||" + Indian National Lokdal leader Abhay Singh Chautala resigns from the membership of Haryana Legislative Assembly

