மாநில செய்திகள்

"ராகுல் காந்தி வருகையால் அரசியல் சூழல் மாறியுள்ளது" - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + "Political situation has changed with the arrival of Rahul Gandhi" - KS Alagiri

"ராகுல் காந்தி வருகையால் அரசியல் சூழல் மாறியுள்ளது" - கே.எஸ்.அழகிரி