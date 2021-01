உலக செய்திகள்

150 -க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா மருத்துவ பொருட்களை வழங்கியுள்ளது; வெளியுறவுத்துறை + "||" + India provided medical supplies to 150 nations during pandemic, says EAM Jaishankar

150 -க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா மருத்துவ பொருட்களை வழங்கியுள்ளது; வெளியுறவுத்துறை