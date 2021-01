மாநில செய்திகள்

தமிழக முதல் அமைச்சர் பழனிசாமி முன்னிலையில் போயஸ் கார்டனில் உள்ள ‘வேதா நிலையம்’ நினைவு இல்லம் திறப்பு + "||" + Inauguration of 'Veda Nilayam' Memorial House at Boise Garden in the presence of TN CM Palanisamy

