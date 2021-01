என்னை விட்டு விட்டு நீங்கள் மட்டும் கொரோனா தடுப்பூசி எப்படி போட்டுக்கொள்ளலாம் டாக்டரிடம் சண்டை போடும் மனைவி - வீடியோ

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் கடந்த 16-ந் தேதி முதல் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது. இதில் முதற்கட்டமாக சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் முன்கள பணியாளர்கள் 3 கோடி பேருக்கு போட திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.தடுப்பூசி திட்டம் தொடங்கிய 12-வது நாளான நேற்று முன்தினம் வரை 23 லட்சத்து 28 ஆயிரத்து 779 பயனாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு உள்ளது.

இதில் நேற்று முன்தினம் மட்டுமே 2,99,299 பேர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டனர்.இதுவரை தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களில் தீவிர பக்க விளைவு அல்லது உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை. அதேநேரம் 16 பேர் இதுவரை சிறிய பக்க விளைவுக்காக ஆஸ்பத்திரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

இது மொத்த எண்ணிக்கையில் 0.0007 சதவீதம் ஆகும். இதைப்போல தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களில் 9 பேர் மரணமடைந்துள்ளனர். ஆனால் அதில் யாருக்கும் தடுப்பூசியால் மரணம் விளைந்ததாக தகவல் இல்லை என சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. இவ்வாறு 12 நாட்களாக இந்தியாவில் தடுப்பூசி திட்டம் வெற்றிகரமாக நடந்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டு உள்ளது.

இந்த நிலையில் டெல்லியில் டாக்டர் ஒருவர் தனியாக சென்று கொரோனா தடுப்பூசியை போட்டு கொண்டார்.அவர் மனைவியிடம் இதுகுறித்து கூற, அவர் கோபத்தில் தன்னை விட்டுவிட்டு, தனியாக சென்று போட்டுக் கொண்டது ஏன் என கோபப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.

டெல்லியை சேர்ந்த டாக்டர் கே.கே அகர்வால் தனது மனைவியுடன் தான் பேசிய வீடியோவை ஒசமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றி உள்ளார். அது தற்போது வைரலாகி உள்ளது.

இதயநோய் நிபுணரான கே.கே அகர்வால் தனது மனைவியிடமிருந்து மொபைல் அழைப்பு வந்தபோது, அவர் அதனைநேரலையில் ஒளிபரப்பினார். அந்த வீடியோவில் தான் தடுப்பூசி போட்டதை அவர் தனது மனைவியிடம் கூறுகிறார். நான் ஆய்வுக்காக சென்றபோது, அவர்கள் தடுப்பூசி போட சொன்னார்கள். அதனால் போட்டுக் கொண்டேன் என பதிலளிக்கிறார். இதனை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத அவரது மனைவி, “ஏன் என்னை உங்களுடன் அழைத்துச் செல்லவில்லை?” "என்னிடம் பொய் சொல்லாதீர்கள்" என அடுத்தடுத்து கோபத்துடன் கேள்வி கேட்கிறார்.

திங்கள் கிழமை உன்னை தடுப்பூசி போட அழைத்து செல்கிறேன் என அவர் கூற முயற்சிக்கிறார். பின் நான் தற்போது நேரலையில் நாம் பேசுவதை ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிறேன் என அவர் கூற, நான் இப்போதே நேரலைக்கு வந்து உங்களை பார்ப்பேன் என அவரது மனைவி பதிலளிக்கிறார். அவர்கள் உரையாடும் வீடியோ, முகநூல், டுவிட்டர், வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி உள்ளது.

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.



Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv :)

#forwarded. pic.twitter.com/uhIQYvZ4IO