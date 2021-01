மாநில செய்திகள்

நினைவு இல்லமான ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வீடு ; முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் + "||" + Memorial house is the house where Jayalalithaa lived Chief Minister Edappadi Palanisamy inaugurated the function

நினைவு இல்லமான ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வீடு ; முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்