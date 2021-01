தேசிய செய்திகள்

பா. ஜனதாவில் இணைந்த நமச்சிவாயம் "புதுச்சேரியில் பா.ஜனதா ஆட்சி அமைக்க இரவு பகல் பாராமல் உழைப்போம் என உறுதி" + "||" + Former Puducherry Minister A Namassivayam, E Theeppainthan and A Jayakumar met BJP chief JP Nadda after joining the party in New Delhi.

